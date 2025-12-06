ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

يمكن لتناول 2 إلى 3 تمرات على الريق يوميًا أن يزوّد الجسم بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية، نظرًا لاحتواء التمر على الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة الطبيعية.

فوائد تناول التمر على الريق

ويساهم تناول التمر في تعزيز الهضم، وتحسين صحة القلب، ودعم مستويات الطاقة منذ بداية اليوم، مما يجعله من أفضل الأطعمة لبدء صباح صحي ومتوازن، وفقا لما نشر في موقع Healthline، من أبرز الفوائد ما يلي:

ـ رفع مستوى الطاقة بسرعة:

يتميز التمر باحتوائه على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يجعله مصدرًا مثاليًا للطاقة السريعة بدون ارتفاعات مفاجئة في السكر.

ـ تحسين الهضم والوقاية من الإمساك:

الألياف القابلة للذوبان في التمر تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الانتفاخ، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي عند تناوله صباحًا.

فوائد تناول التمر على الريق

ـ تنظيم مستوى السكر في الدم:

رغم مذاقه الحلو، إلا أن التمر يمتلك مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، ما يساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز خاصة عند تناوله بكميات معتدلة.

ـ تعزيز صحة القلب وتقليل الكوليسترول:

تناول 2–3 تمرات يوميًا يدعم صحة القلب بفضل البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أن مضادات الأكسدة تساعد على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم.

ـ تقوية العظام والوقاية من الهشاشة:

يحتوي التمر على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وهي معادن أساسية للحفاظ على قوة العظام وصحتها.

فوائد تناول التمر على الريق

ـ دعم صحة الدماغ والذاكرة:

تشير تقارير طبية إلى أن التمر يساعد على تقليل الالتهابات العصبية، مما يساهم في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية.

ـ رفع المناعة ومحاربة الالتهابات:

بفضل غناه بالبوليفينولات والمركبات النباتية المضادة للأكسدة، يساعد التمر على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.