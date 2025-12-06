جامعة الأقصر تظهر في تصنيف “جرين ماتريكس” الدولي للجامعات الخضراء

حققت جامعة الأقصر إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل تطورها الأكاديمي، وذلك بعد ظهورها ضمن تصنيف جرين ماتريكس (UI GreenMetric) العالمي للجامعات الأكثر التزامًا بالاستدامة والممارسات البيئية المسؤولة، وهو ما يعكس تطور الجامعة المتسارع في تبني معايير الحرم الجامعي الأخضر.



ويعد هذا الظهور خطوة مهمة تؤكد جهود الجامعة في تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير منظومة إدارة المياه والنفايات، وتبني مشروعات صديقة للبيئة داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى دمج مفاهيم الاستدامة في العملية التعليمية والأنشطة الطلابية.

وأعربت الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة عن فخرها بانضمام الجامعة إلى هذا التصنيف الدولي المرموق، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة خطط واضحة تبنتها الجامعة خلال الفترة الماضية لتعزيز الاستدامة داخل الحرم الجامعي، وتحويله إلى نموذج بيئي متكامل يخدم الطلاب والمجتمع.



وأضافت أن الجامعة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية وزيادة الاعتماد على الحلول الذكية الموفرة للطاقة، إلى جانب توسيع شراكاتها مع المؤسسات المحلية والدولية لدعم توجه الجامعة نحو الاستدامة ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.



ويعتبر تصنيف GreenMetric واحدًا من أهم التصنيفات البيئية للجامعات حول العالم، ويقيس أداء المؤسسات التعليمية في ستة محاور رئيسية تشمل: البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث.



ويعكس إدراج جامعة الأقصر في هذا التصنيف التزامها بدورها المجتمعي وتوجهها المتواصل نحو التحول إلى جامعة خضراء تدعم التنمية المستدامة في صعيد مصر.