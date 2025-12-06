مجمع الأقصر .. الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بمحافظة الأقصر، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في صعيد مصر لتوطين واحد من أعقد وأدق التخصصات الطبية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن تجهيزات الوحدة تخطت تكلفتها 45 مليون جنيه، وذلك بطاقة 14 سرير عناية مركزة مجهّزين وفق أعلى المعايير العالمية، بما يرسخ قدرة الهيئة على تقديم خدمات متقدمة بمحافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تشغيل الوحدة الجديدة يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الخدمات التخصصية الدقيقة، خاصة وأن جراحات القلب المفتوح تُعد من أعلى التدخلات الطبية كُلفة في القطاع الخاص، حيث تتراوح أسعارها بين 200 و500 ألف جنيه، بينما توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى جودة دون أي أعباء مالية على المنتفعين باستثناء 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة.

1.1 مليون خدمة طبية

مشيرًا أن المجمع الطبي الدولي بالأقصر قدّم منذ تشغيله أكثر من 1.1 مليون خدمة طبية وأجرى أكثر من 32 ألف عملية جراحية، بينها 63% من الجراحات الكبرى والمتقدمة، وهو ما يؤكد جاهزيته كمركز مرجعي للمحافظة ومحافظات الصعيد.

وقال الدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم إجراء أولى عمليات القلب المفتوح بنسبة نجاح 100% فور تشغيل الوحدة الجديدة، مؤكدًا أن البنية التحتية المتطورة للمجمع وفّرت بيئة طبية قادرة على استقبال أصعب الحالات وأكثرها تعقيدًا، حيث تمت العملية ضمن منظومة تنسيقية دقيقة بين إدارة الرعاية الثانوية والثالثية برئاسة الدكتور عرفة الهواري ونائبته الدكتورة أمل يوسف، وإدارة المجمع الطبي الدولي برئاسة الدكتور محمد العقبي، وقسم جراحة القلب والصدر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبدالباري.

فيما ضم الفريق الطبي المنفذ للعملية نخبة من الكوادر عالية التخصص بقيادة: أ.د محمد عبدالباري، د. محمد رأفت رستم، د. محمد السيد محمد عمر، د. محمد عبدالمعطي، د. أبانوب بهاء، د. أيمن عبد الخالق، مستر مكاري رزق، م. توفيق كامل. كما شارك فريق تمريض متخصص يضم: أ. أحمد محمود، مستر أحمد خير، أ.رمضان عادل، مس آيات سعدي حفني، مس ليلى عبد الجليل، مستر سمير أحمد عبد الباقي، أ.عيد سعد محمود، مساعد تمريض أيمن أبو الفضل، ومساعد تمريض حسان حسن حسين، وهو ما يعكس امتلاك الهيئة فرقًا طبية قادرة على تنفيذ التدخلات شديدة الدقة بكفاءة عالمية.