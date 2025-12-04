رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وفد وزارة التجارة والأعمال والسفارة البريطانية بالقاهرة

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، وفد وزارة التجارة والأعمال والسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الصحية وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة وتطوير نظم الرعاية الصحية الحديثة في مصر.



وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، حرص الهيئة على تعزيز تبادل الخبرات والاستشارات مع الحكومة البريطانية في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نظام NHS البريطاني يشكل نموذجًا متقدمًا في الحوكمة وجودة الخدمات الطبية، ويستند إلى مبدأ التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.



وأكد رئيس الهيئة أن الشراكة مع الجانب البريطاني تمثل دعمًا استراتيجيًا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات كثيفة السكان ومتنوعة ديموغرافيًا، لضمان تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة، وتعزيز قدرة المنظومة على الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين.



فيما تم خلال الاجتماع بحث آفاق تعميق الشراكات المصرية البريطانية في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، الرعاية المنزلية، ودعم استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمتابعة المؤشرات الحيوية للمرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يسهم في تطوير نموذج رعاية متكامل وحديث في مصر.



كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون مع الجانب البريطاني لدعم المستشفى الافتراضي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية كأول نموذج ذكي من نوعه في مصر وإفريقيا، إضافة إلى تجهيز المستشفى الميداني بالشراكات البريطانية لتوسيع نطاق الاستجابة الصحية وتعزيز خدمات الرعاية المتنقلة والطارئة، بما يرفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة ويواكب أفضل الممارسات العالمية في الرعاية الطارئة.



ورحب الدكتور أحمد السبكي بالشراكة مع المؤسسات والوكالات البريطانية وشركات القطاع الخاص.



كما أعرب وفد وزارة التجارة والأعمال البريطانية والسفارة البريطانية بالقاهرة، والذي ضمّ كلًا من ناتالي باين (Natalie Payne)، رئيسة قطاع الرعاية الصحية في بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، و رايان باركنز (Ryan Parkins)، رئيس قطاع العمليات التجارية والتواصل مع القطاع العام بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية ، و منى بدوي (Mona Badawy)، مستشارة تجارية أولى بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة والاستثمار الأجنبي المباشر بالسفارة البريطانية بالقاهرة، عن بالغ تقديرهم للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في مصر تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل.



وأشاد أعضاء الوفد بما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطور مؤسسي في مجالات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الجودة العالمية، واستحداث نماذج جديدة للرعاية مثل المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية، مؤكدين أن الهيئة باتت تمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة الصحية الحديثة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.



كما عبَّروا عن تطلعهم لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتوسيع الاستثمارات الصحية وتطبيق حلول مبتكرة ومستدامة، مؤكدين جاهزية الشركات البريطانية لدعم جهود الإصلاح الصحي في مصر ونقل الخبرات والتجارب العالمية الناجحة.