رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وفد وزارة التجارة والأعمال والسفارة البريطانية بالقاهرة

أ ش أ

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، وفد وزارة التجارة والأعمال والسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الصحية وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة وتطوير نظم الرعاية الصحية الحديثة في مصر.


وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، حرص الهيئة على تعزيز تبادل الخبرات والاستشارات مع الحكومة البريطانية في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نظام NHS البريطاني يشكل نموذجًا متقدمًا في الحوكمة وجودة الخدمات الطبية، ويستند إلى مبدأ التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.


وأكد رئيس الهيئة أن الشراكة مع الجانب البريطاني تمثل دعمًا استراتيجيًا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات كثيفة السكان ومتنوعة ديموغرافيًا، لضمان تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة، وتعزيز قدرة المنظومة على الاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين.


فيما تم خلال الاجتماع بحث آفاق تعميق الشراكات المصرية البريطانية في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، الرعاية المنزلية، ودعم استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمتابعة المؤشرات الحيوية للمرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يسهم في تطوير نموذج رعاية متكامل وحديث في مصر.


كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون مع الجانب البريطاني لدعم المستشفى الافتراضي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية كأول نموذج ذكي من نوعه في مصر وإفريقيا، إضافة إلى تجهيز المستشفى الميداني بالشراكات البريطانية لتوسيع نطاق الاستجابة الصحية وتعزيز خدمات الرعاية المتنقلة والطارئة، بما يرفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة ويواكب أفضل الممارسات العالمية في الرعاية الطارئة.


ورحب الدكتور أحمد السبكي بالشراكة مع المؤسسات والوكالات البريطانية وشركات القطاع الخاص.


كما أعرب وفد وزارة التجارة والأعمال البريطانية والسفارة البريطانية بالقاهرة، والذي ضمّ كلًا من ناتالي باين (Natalie Payne)، رئيسة قطاع الرعاية الصحية في بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، و رايان باركنز (Ryan Parkins)، رئيس قطاع العمليات التجارية والتواصل مع القطاع العام بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية ، و منى بدوي (Mona Badawy)، مستشارة تجارية أولى بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة والاستثمار الأجنبي المباشر بالسفارة البريطانية بالقاهرة، عن بالغ تقديرهم للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في مصر تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل.


وأشاد أعضاء الوفد بما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطور مؤسسي في مجالات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الجودة العالمية، واستحداث نماذج جديدة للرعاية مثل المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية، مؤكدين أن الهيئة باتت تمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة الصحية الحديثة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.


كما عبَّروا عن تطلعهم لتعميق التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتوسيع الاستثمارات الصحية وتطبيق حلول مبتكرة ومستدامة، مؤكدين جاهزية الشركات البريطانية لدعم جهود الإصلاح الصحي في مصر ونقل الخبرات والتجارب العالمية الناجحة.

الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية مشروع التأمين الصحي الشامل وزارة التجارة والأعمال السفارة البريطانية بالقاهرة مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

فتاوى

فتاوى| هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ؟.. حكم التطويل في الصلاة.. هل نسيان الذنب من علامات القبول؟

غل

«الحضارة السواحيلية والأثر العربي فيها».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة تُطلق موقعًا جديدًا لمكتبتها المتنقلة في العاصمة الجديدة

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

