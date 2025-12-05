الرعاية الصحية بالأقصر تنهي قوائم انتظار الأطراف الصناعية

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، الانتهاء الكامل من قوائم انتظار الأطراف الصناعية داخل المحافظة، وذلك تحت متابعة مباشرة من الدكتور محمد شعبان، مدير الفرع، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وشهدت وحدة الأطراف الصناعية بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الكرنك الدولي نشاطًا مكثفًا خلال الأيام الماضية، حيث تم إجراء قياسات لـ15 طرفًا صناعيًا وجهاز شلل، إضافة إلى 32 قياسًا للأحذية الطبية والجبائر.

كما تم تسليم 4 أطراف صناعية و26 جهازًا تعويضيًا، ليصل إجمالي ما قُدم إلى 47 خدمة تأهيلية للمنتفعين.

وأوضح الدكتور أحمد أمين أن تقديم الخدمة يبدأ بتقييم شامل للحالة يليها برنامج تأهيلي يضمن جاهزية المريض لاستخدام الجهاز، فيما أكدت الدكتورة أسماء عبده أن مرحلة ما بعد التركيب تشمل التدريب العملي وإجراء التعديلات الفنية والمتابعة الدورية لضمان أفضل نتائج.

وتواصل الوحدة تقديم خدمات تأهيلية متكاملة تهدف لتعزيز الحركة والاستقلالية ودعم ذوي الإعاقة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.