حماية المستهلك بالأقصر يحل 5 شكاوى في السلع المعمرة ومعاملات إلكترونية



تمكن جهاز حماية المستهلك بالأقصر برئاسة اللواء محمد فاضل، من حل 5 شكاوى من المستهلكين تنوعت ما بين مشاكل في السلع المعمرة ومعاملات مالية إلكترونية، وذلك عبر اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة.

وتضمنت الشكاوى التي تم حلها شكوى ضد إحدى الشركات بخصوص غسالة بها عيب (تقطيع الملابس)، وتم حل ومعالجة الشكوى، وشكوى ضد إحدى الشركات بخصوص عدم وصول طلب مدفوع بالفيزا بالكامل، وتم حل ومعالجة الشكوى، وشكوى ضد إحدى الشركات بخصوص معاملة مالية إلكترونية تتعلق بإيقاف حساب ادخار وحظر مبلغ 100 ألف جنيه وتم حل ومعالجة الشكوى.

كما تم معالجة شكوى ضد إحدى الشركات وأحد البنوك تتعلق بعدم إرجاع 8000 جنيه نتيجة خلل في عملية السحب وتم حل ومعالجة الشكوى، كما تم التعامل مع شكوى متعلقة بمعاملة مالية بقيمة 10000 جنيه بعد أن تم إرجاعها من أحد التجار، حيث تم إنزال أقساط بفوائد على الشاكي وتم حل ومعالجة الشكوى.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، بالحفاظ على حقوق المستهلكين والتيسير عليهم.