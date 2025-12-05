استدامة تنمية مهارات شباب الصعيد .. جلسة دائرية بجامعة الأقصر



استضافت جامعة الأقصر جلسة الدائرة المستديرة بعنوان "استدامة تنمية المهارات في صعيد مصر.. تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات" برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، وبحضور المهندس هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، و الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتور صالح محمد عبدالمعطي الأستاذ المتفرغ بالكلية، والدكتورة إسراء صالح منسقة حاضنة مسار بجامعة الأقصر، فيما أدارت النقاش الدكتورة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلين من وزارة السياحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وجاءت الجلسة ضمن فعاليات مشروع "حلمك" الممول من التعاون الإسباني في مصر، والمنفذ بشراكة بين مؤسسة إنرووت للتنمية ومؤسسة سيديال، وبالتعاون مع جامعة الأقصر.

وناقش المشاركون آليات دعم وتنمية مهارات الشباب في محافظات الصعيد، وتعزيز دور الجامعات في ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، إلى جانب استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المختلفة في مجالات التدريب والتأهيل المهني.

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل حرص جامعة الأقصر على توسيع شراكاتها مع المؤسسات المحلية والدولية، مشيرة إلى أن الجلسة تأتي في إطار جهود الجامعة لإطلاق برامج مستدامة تسهم في تمكين شباب الصعيد ورفع قدراتهم بما يلائم متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات، أبرزها: تعزيز التدريب العملي داخل المنشآت الفندقية لطلاب كليات السياحة والفنادق، تعزيز التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برامج للتربية السياحية، ودعم قنوات التواصل بين الجامعات والمؤسسات لضمان استمرارية برامج تنمية المهارات.

ويأتي هذا اللقاء استمرارًا لدور جامعة الأقصر في دعم المبادرات التنموية وتبني برامج تدريبية تسهم في بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم في محافظات الصعيد.