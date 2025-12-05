عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات

التقى ‏الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون وفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الامن الدولي الذي يزور لبنان .

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية ؛ فقد أبدى الوفد دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح كما أبدى دعمه لخطوة ضم لبنان لمدني إلى لجنة الميكانيزم .

ومن جانبه ؛ وجه الرئيس عون الشكر للدول على دعمها موكدا على التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية داعيا إلى دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله .

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات والتنسيق مع معهم ، مضيفا " ولكننا نحتاج إلى دفع الجانب الاسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب ونتطلع للضغط من جانبكم .