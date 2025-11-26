وزير الخارجية: يجب البناء على مبادرة الرئيس عون بما يحفظ لبنان وسيادته

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوضع اللبناني واضحة تماما، وهي كيفية دعم الدولة، وأيضاً تجنيب الدولة اللبنانية مخاطر أي تصعيد أو أي عدوان قادم ضد الدولة وضد سيادتها.

وأضاف عبد العاطي، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى لبنان: "ومن ثم، نحاول البناء على هذه الأفكار القيمة وهذه المبادرة الكريمة من الرئيس عون، كيفية البناء عليها وعلى العناصر المهمة التي تضمنتها لبناء عليها وتطويرها بما يحفظ للبنان سيادته واستقراره ويجنبه أي يعني اعتداءات محتملة أو مستقبلية".

وتابع: "وبالتالي، هناك دعم مصري كامل لهذه الخطة، ودعم مصري كامل لبسط سلطة الدولة، وأيضاً تنفيذ القرار الأممي 1701 دون انتقائية وبشكل متكامل، وهذا يستدعي بالتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة التي تحتلها".

وواصل: "ونكرر إدانتنا لأي اعتداءات أو أي انتهاك لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ولن نألو جهداً ولن ندخر وسعاً في سبيل العمل على دعم الدولة وأيضاً منع أي توتر أو أي تصعيد قد يمس مقدرات الشعب اللبناني الشقيق".