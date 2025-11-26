قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: يجب البناء على مبادرة الرئيس عون بما يحفظ لبنان وسيادته

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري
محمود محسن

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، إنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوضع اللبناني واضحة تماما، وهي كيفية دعم الدولة، وأيضاً تجنيب الدولة اللبنانية مخاطر أي تصعيد أو أي عدوان قادم ضد الدولة وضد سيادتها.

وأضاف عبد العاطي، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى لبنان: "ومن ثم، نحاول البناء على هذه الأفكار القيمة وهذه المبادرة الكريمة من الرئيس عون، كيفية البناء عليها وعلى العناصر المهمة التي تضمنتها لبناء عليها وتطويرها بما يحفظ للبنان سيادته واستقراره ويجنبه أي يعني اعتداءات محتملة أو مستقبلية".

وتابع: "وبالتالي، هناك دعم مصري كامل لهذه الخطة، ودعم مصري كامل لبسط سلطة الدولة، وأيضاً تنفيذ القرار الأممي 1701 دون انتقائية وبشكل متكامل، وهذا يستدعي بالتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة التي تحتلها".

وواصل: "ونكرر إدانتنا لأي اعتداءات أو أي انتهاك لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ولن نألو جهداً ولن ندخر وسعاً في سبيل العمل على دعم الدولة وأيضاً منع أي توتر أو أي تصعيد قد يمس مقدرات الشعب اللبناني الشقيق".

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

الدكتور رامي ماهر صادق غالي

قرار جمهوري بتعيين الدكتور رامي ماهر غالى نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب

الأنبا دانيال لطفي

الأنبا دانيال يلتقي المجلس الإقليمي لجنود مريم

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد