قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي .

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

المقادير:

3 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة نشا

نص كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 موزة مقطعة شرائح

نص كوب كريمة خفق (اختياري للطراوة)

صوص التوفي:

نص كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

نص كوب كريمة سائلة

(أو نص كوب حليب + معلقة صغيرة نشا)

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

1. في قدر على النار اخلطي الحليب مع النشا والسكر.

2. استمري في التقليب لحد ما القوام يثخن.

3. ضيفي الفانيليا والكريمة وشيليه من على النار.

4. في كاسات التقديم حطي شرائح الموز في القاع.

5. اسكبي فوقها المهلبية وسيبيها تبرد.

لعمل صوص التوفي:

1. ذوّبي السكر على نار هادئة لحد ما يبقى لونه ذهبي.

2. ضيفي الزبدة وقلّبي.

3. نزّلي الكريمة تدريجيًا مع التقليب لحد ما الصوص يبقى ناعم.

4. اسكبيه فوق المهلبية بعد ما تبرد.