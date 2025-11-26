الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على اقتراح بشأن تعديل قانون الطفل؛ بعد وقوع بعض الجرائم المتعلقة بالأطفال مؤخرًا، مؤكداً أن الموضوع ذو بعد مجتمعي كبير.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تمتلك قوانينا شاملة تغطي كل المجالات، موضحًا أن الأهم ليس تعديل النصوص فقط؛ بل تنفيذ القوانين بشكل صارم ودون استثناء، لضمان تحقيق العدالة والحماية للأطفال.



تطوير الفكر والوعي المجتمعي

وشدد الرئيس على أن تطوير الفكر والوعي لدى المواطنين؛ يعد شرطًا أساسيًا لضمان التطبيق السليم للقوانين، مؤكدًا أن المجتمع برمته عليه دور في هذا الشأن، سواء من خلال الأسرة، والمدارس، والجامعات، والمساجد، والكنائس، والإعلام، لضمان حماية الأطفال وبناء بيئة آمنة لهم.