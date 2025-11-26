قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
كارثة ومصبية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
استنفار أمني.. ترامب يطلب إضافة 500 جندي من الحرس الوطني إلى العاصمة
بسبب تسرب غاز.. مصرع عامل إثر حريق في مطعم شهير بالهرم
وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بقيمة 120 جنيها.. ارتفاع في سعر الجنيه الذهب ختام اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
محمد صبيح

سجل  سعر بيع  الجنيه الذهب في مصر ارتفاع ليسجل 44640 جنيها بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة 44520 جنيها بمستهل التعاملات المسائية بزيادة 120 جنيها. 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الأعيرة الذهبية في مصر والتي شهدت صعودا ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025.

أسعار بيع الذهب ختام تعاملات الأربعاء بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو6375 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 5845 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا لنحو 5580 جنيهًا مقارنة 5565 جنيها سعر مستهل التعاملات المسائية بزيادة قدرها 15 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4785 جنيهًا . 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3720 جنيهًا . 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3190  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو198350 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4164.40 جنيه.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

الجنيه الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

ترشيحاتنا

الشيخ محمد حشاد نقيب القراء

لضبط الأداء وحفظ حقوق المتلقين.. نقابة القراء تعلن تشكيل لجنة للاستماع والمتابعة

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: تعليم الطفل حدود جسده خط الدفاع الأول ضد المتحرشين

الدكتور عمرو الورداني

أمين الفتوى: الرحمة وسيلة حماية من الانحــ...راف الجـ.نســ..ي للأطفال

بالصور

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد