بقيمة 120 جنيها.. ارتفاع في سعر الجنيه الذهب ختام اليوم

سجل سعر بيع الجنيه الذهب في مصر ارتفاع ليسجل 44640 جنيها بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة 44520 جنيها بمستهل التعاملات المسائية بزيادة 120 جنيها.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الأعيرة الذهبية في مصر والتي شهدت صعودا ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025.

أسعار بيع الذهب ختام تعاملات الأربعاء بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو6375 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 5845 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا لنحو 5580 جنيهًا مقارنة 5565 جنيها سعر مستهل التعاملات المسائية بزيادة قدرها 15 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4785 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3720 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3190 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو198350 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4164.40 جنيه.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.