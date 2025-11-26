أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو6375 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6355 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 5845 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5825 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5580 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5560 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4785 جنيهًا .

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4765 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3720 جنيهًا .

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3705 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3190 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3175 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 44640 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44480 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو198350 جنيها.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 197640 جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 502.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 460.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 439.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 376.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 293 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت نحو 251.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15621.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3515.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 500.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 463.25درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 444.25 درهم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 380.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 294.50درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 252.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 15559.50 دراهم إماراتية.

سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3554 درهما إماراتيا.

سعر أوقية الذهب عالميا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4166.67 جنيه