اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم السبت

اسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
اسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6225 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5445  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4665 جنيهًا . 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 3630 جنيهًا . 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 3110 جنيهًا . 

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 43560 جنيهًا.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 490.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 449.50 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 429.00 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 367.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت  نحو 286   ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت نحو 245.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15249.50ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3432 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت بدون مصنعية

 أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 489.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 450.50 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 435 درهم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 372.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 288.50 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 247.28 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 15233.00 دراهم إماراتية.

سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3480 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميا 

سجلت سعر أوقية الذهب 4065.65 دولار، وهو سعر تداولات البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

تعتبر أسعار الذهب اليوم من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر والإمارات والسعودية والبورصة العالمية قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر بيع الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب السعودية الإمارات سعر الذهب عيار 21

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

