توقعات بتخطي سعر الأوقية 5000 دولار.. نصيحة ذهبية للمقبلين على شراء الذهب

كشف ناجي فرج خبير صناعة المصوغات والمجوهرات، أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسر تقلبات الأسعار فيه .



وقال ناجي فرج في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" الذهب ارتفع خلال الآونة السابقة ووصل سعر الاوقية 4485 دولار ".



وتابع ناجي فرج :" بعد الارتفاعات الكبيرة بدأت مرحلة جني الأرباح"، أوقية الذهب سعرها هذا الأسبوع 4076 دولار والسعر المحلي للذهب حوالي 5450 جنيه لعيار 21 الأكثر شيوعا ".

وأكمل ناجي فرج :" أسعار الذهب ارتفعت هذا العام بأكثر من 55 % "، مضيفا:" هناك اهتمام عالمي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب ".



ولفت ناجي فرج :" لو الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة سوف يتخطى سعر اوقية الذهب الـ 5000 دولار "، مضيفا:" الذهب استثمار طويل الأمد ومن الجيد شراؤه في أي وقت سواء سبايك او مشغولات ".