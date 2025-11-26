أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الصاغة في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 26 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4465 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5560 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6354 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44480 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.90 جنيه للبيع و47.76 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.21 جنيه للبيع، و55.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 62.80 جنيه للبيع، 62.60 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.77 جنيه للبيع، و12.73 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.04 جنيه للبيع، و13.00 جنيه للشراء.

قال محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة، موضحًا أن درجات الحرارة تنخفض بشكل أكبر خلال ساعات الليل، وخاصة على المدن التي تمتلك ظهيرًا صحراويًا، حيث يظهر الفارق الحراري بوضوح.



الانخفاض ضمن المعدلات الطبيعية للخريف

أكد القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن هذا التراجع في درجات الحرارة يُعد من السمات الطبيعية لفصل الخريف، مشيرًا إلى أن الانخفاض الحالي سيستمر معنا حتى يوم الجمعة، مع بقاء الأجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.



أجواء خريفية مستقرة

وأوضح عضو هيئة الأرصاد أن الطقس سيظل خريفيًا مستقرًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط نسبي للرياح في فترات الليل، ما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

فرص قائمة لسقوط الأمطار

وأشار القياتي إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية، موضحًا أن الأمطار ستكون خفيفة ومتقطعة على مناطق متفرقة، وذلك ضمن طبيعة طقس هذا الوقت من العام.