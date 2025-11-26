جيش الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من الأردن

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه تمكن من إحباط محاولة لتهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل عبر الحدود الشرقية باستخدام طائرة مسيّرة انطلقت من الأراضي الأردنية.

وذكر الجيش في بيان أن منظومات المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو رصدت، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة غير مأهولة أثناء اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي، لتتحرك بعدها وحدات الدفاع الجوي وتعمل على إسقاطها.

وأضاف البيان أن قوات من لواء "يوآف" الإقليمي قامت اليوم بمسح ميداني في المنطقة التي ررصد فيها سقوط الطائرة، حيث عثر على المسيّرة وبداخلها 10 مسدسات كانت معددة للتهريب.

وأشار الجيش إلى أنه تم تسليم المضبوطات إلى الشرطة الإسرائيلية لمتابعة التحقيقات وتحديد الجهات المتورطة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية في العامين الأخيرين زيادة في محاولات التهريب باستخدام الطائرات المسيرة، سواء عبر الحدود المصرية أو الأردنية، رغم أن الاتجاه الأخير يبقى أقل استخداماً مقارنة بما يجري على الحدود الجنوبية.