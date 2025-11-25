جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلمت رفات أحد الأسرى الإسرائيليين تمهيدا لنقله إلى القوات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن طواقم الصليب الأحمر الدولي تسلمت رفات أحد الأسرى الإسرائيليين تمهيدا لنقله إلى قوات الجيش والشاباك داخل قطاع غزة.

طواقم الصليب الأحمر في طريقها لتسليم الجثمان

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان: "وفق المعلومات الواردة فان طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة حيث سيتم تسليم أفراده تابوت يحوي على جثمان مختطف".

وأضاف البيان أن إسرائيل تطالب بإعادة الأسرى الثلاثة المتبقين في قطاع غزة دون تأخير، مشيرا إلى أن استمرار احتجازهم يعرقل مسار التفاهمات القائمة ويدفع نحو مزيد من التوتر.

وأضاف: "حماس مطالبة بالوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين القتلى".

و في ذات السياق، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ "الجهاد الإسلامي" مساء الاثنين العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الجهاد الإسلامي" بخرق الاتفاق بعد تأخيرها تسليم جثة الأسير الذي عثرت عليه.