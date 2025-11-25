قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان حقوق المرأة وحماية الطـ.ـفل وقت النزاعات

الديب أبوعلي

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يومي 24 و25 نوفمبر 2025، بمقرها بالقاهرة، الاجتماع القطاعي السادس عشر بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، تحت عنوان: «التعاون في مجال حقوق المرأة وحماية الطفل في النزاع المسلح».

وجاء الاجتماع برئاسة مشتركة بين المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بمشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وإدارات الأمانة العامة، والمنظمات العربية المتخصصة.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار الدورة (163) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وقرار الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك فيه 29 ممثلاً عن منظمات عربية وأممية، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بالأمانة العامة، ومكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى الجامعة بالقاهرة.

وتناول الاجتماع خلال جلساته عدة موضوعات رئيسية، من أبرزها:

الذكرى الخامسة والعشرون لقرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.

استعراض التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية.

مناقشة دور جامعة الدول العربية في تعزيز حماية الطفل في مناطق النزاعات، واستعراض الأطر العربية ذات الصلة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات والنزوح.

تحليل الاتجاهات الإقليمية المتعلقة بتأثير النزاعات على الأطفال، وطرح فرص تعزيز سبل حمايتهم.

كما قدم الاجتماع عرضاً عاماً لآليات التنفيذ والمساءلة ضمن الاستراتيجية العربية الإقليمية للشباب والسلام والأمن، مسلطاً الضوء على أبرز التحديات والثغرات التي تعيق التقدم، وعلى دور منظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية في صياغة أجندات وطنية وإقليمية للشباب والسلام والأمن، إضافة إلى مناقشة الروابط الوثيقة بين أجندتي الشباب والسلام والأمن، والمرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية.

وتطرقت الجلسات أيضاً إلى أولويات الصحة والمساعدات الإنسانية في المنطقة العربية، مع تركيز خاص على احتياجات الصحة الإنجابية، ودعم النساء والأطفال المتأثرين بالنزاعات، والاستفادة من التجارب الوطنية في صياغة إجراءات مشتركة تعزز فعالية وتنسيق الاستجابة الإنسانية.

الجامعة العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمم المتحدة النزاعات المسلحة حقوق المرأة وحماية الطفل الاجتماع القطاعي السادس عشر قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وكالات الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة

