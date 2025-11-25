مسؤول أمريكي: الوفد الأوكراني وافق على خطة السلام

أكد مسؤول أميركي أن أوكرانيا وافقت على شروط اتفاق سلام محتمل، على الرغم من ترقب استكمال المحادثات بين كييف وواشنطن.

الموافقة على مسودة خطة السلام المعدلة

وقال المسؤول، اليوم الثلاثاء، إن الأوكرانيين وافقوا على مسودة خطة السلام المعدلة"، موضحا أن "هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يتعين تسويتها"، و ذلك وفقا لشبكة "أيه بي سي نيوز".

و في ذات السياق، أبدى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تفاؤلاً حذراً. وقال إن بلاده ترى "آفاقاً عديدة" للسلام بعد المحادثات الأميركية الأوكرانية التي جرت في جنيف الأحد الماضي.

وكتب زيلينسكي في منشور على إكس عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن كييف ترى "آفاقاً عديدة يمكن أن تجعل الطريق إلى السلام حقيقياً".

كما أوضح أن "نتائج ملموسة تحققت، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل".