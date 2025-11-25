مظاهرات واعتصامات في بعض محافظات سوريا و سط انتشار قوات الأمن

خرج السوريون في محافظتا طرطوس واللاذقية، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات واعتصامات طالبت باللامركزية وإطلاق سراح الموقوفين، وسط انتشار قوى الأمن الداخلي.

و خرجت مظاهرة عند دوّار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى في دوّار الأزهري، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، و ذلك بحسب تلفزيون سوريا.

استجابة لدعوة الشيخ غزال

وجاءت المظاهرات استجابةً لدعوة أطلقها الشيخ غزال، رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر".

وبحسب وسائل إعلام سورية، طوقت قوات الأمن الداخلي موقع التظاهر بالكامل، لتأمين حماية المتظاهرين والمواطنين الموجودين في المكان.

من جانبه، قال المرصد السوري، إن المظاهرات تركزت في دوار الأزهري والزراعة والثورة ودوار العمارة في جبلة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الوضع الحالي، مطالبين برفع الظلم عنهم و إيقاف القتل والإفراج عن المعتقلين.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الأمن العام تواجدت بكثافة في منطقة دوار الازهري والثورة والزراعة وساحة الحمام باللاذقية، حيث أُغلقت بعض الطرق الرئيسية، مثل جسر جبلة والمتحلق، في محاولة لتطويق التظاهرات.

كما شهدت محافظة حمص السورية، اليوم، حالة من التوتر الأمني، خلال اعتصام في حي الزهراء بالمدينة.

و قامت قوى الأمن الداخلي بفض اعتصاماً لأهالي حي الزهراء في حمص، كإجراء احترازي لمنع تفاقم التوترات بعد حالة من الفوضى في الحي، بحسب "سكاي نيوز عربيه"

كما تم إغلاق بعض الحارات التي يقطنها العلويون، حيث شهدت تلك المناطق تواجدا مكثفا لعناصر الأمن الذين قاموا بتفريق التظاهرات بالقوة والرصاص.