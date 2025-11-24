قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إذاعة جيش الاحتلال: حماس تستخدم التواصل الاجتماعي لجمع معلومات استخباراتية عن مواقع عسكرية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة "حماس" تمكنت في 7 أكتوبر 2023 من تعطيل دبابات ميركافا متطورة بعد اكتشاف "زر سري" فيها، وحاولت نقلها إلى قطاع غزة، موضحة أن مقاتلي "حماس" "عرفوا مكان زر سري في الدبابة يؤدي الضغط عليه إلى تعطيلها لفترة من الوقت".

معلومات استخباراتية من التواصل الاجتماعي

و أضافت أن قوة إسرائيلية وصلت إلى نفق في منطقة "المعسكرات الوسطى" بقطاع غزة، حيث وجد الجيش الإسرائيلي في النفق ما يشير إلى أن "حماس" جمعت على مدى سنوات معلومات استخباراتية دقيقة عن دبابات ميركافا 4.

و كشفت أن الحركة جمعت هذه المعلومات من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بجنود الجيش، عبر تتبّع عشرات آلاف الجنود، موضحة أن "حماس" حصلت على "معلومات قيّمة" تضم صورًا ومقاطع فيديو من مواقع وقواعد عسكرية، بينها قاعدة تدريب سلاح المدرعات في شيزفون (النقب/ جنوب)، إضافة إلى لقطات لجنود يتدربون على تشغيل الدبابات.

وبحسب الإذاعة، فقد استخدمت "حماس" هذه المعلومات لبناء خطة كاملة، درّبت خلالها مجموعة من مقاتلي النخبة لفترة طويلة ليكونوا سائقي دبابات.

وأفادت بأن لدى الحركة في غزة "نماذج بحجم حقيقي لدبابات ميركافا، وبرنامج محاكاة متقدم درّب المقاتلين على كيفية تشغيلها".

وأضافت الإذاعة أن الجيش اكتشف أن خطة "حماس" "كانت أكثر طموحًا، إذ خططت للسيطرة على الدبابات ونقلها إلى غزة لاستخدامها ضده".

إذاعة الجيش الإسرائيلي حماس دبابات ميركافا غزة الدبابات

