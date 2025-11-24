وزير النقل والتنمية الأذري يؤكد أهمية زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع مصر

افتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الأذري، والمنعقد بالقاهرة ضمن أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأذربيجان، بحضور رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص خاصة بمجالات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، والبنية التحتية، والعقارات، والإنشاءات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والطاقة.

العلاقات المصرية الأذرية

وأكد وزير النقل والتنمية الرقمي الأذري، تقدير بلاده للعلاقات مع الدولة المصرية، وأنه من الضروري العمل المشترك على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة بين البلدين حتى تعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما فرصًا لتعظيم العلاقات خاصة في ظل ما يمتلكانه من فرص اقتصادية في قطاعات الزراعة والاستثمارات والصناعة وغيرها من المجالات.

واستعرض وزير النقل والتنمية الرقمي، الإمكانيات والفرص المتاحة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع الأدوية.

“المشاط” تفتتح المنتدى المصري الأذري

و افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الأذري، حيث أكدت ثقتها في أن الشراكة بين مصر وأذربيجان ستتعمق، مما يعزز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل، مضيفه أن التعاون بين البلدين سيتيح فرصًا جديدة ويعزز الجهود المشتركة لضمان مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لكلتا الدولتين.

وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد جمهورية أذربيجان برئاسة وزير النقل والتنمية الرقمية، وإلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، وكذلك وفد مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مشيرة إلى عمق العلاقات المصرية الأذرية والشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين البلدين، مشيرة إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات الأذرية في مصر وكذلك زيادة معدلات التبادل التجاري، فرغم وجود 35 شركة في قطاعات متنوعة خاصة السياحة، والخدمات، والصناعة، والبناء، والاتصالات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، تعمل في مصر إلا أنها لا تعكس حجم العلاقة بين البلدين والفرص الكبيرة المتاحة للقطاع الخاص.



وأكدت «المشاط» حرص مصر على تعميق التعاون مع أذربيجان في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع التركيز بشكل خاص على صناعات السيارات، والنسيج، والأسمنت، والمعدات الطبية، مشيرة إلى سعي مصر إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تعزز التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.

وذكرت أن اللجان المشتركة واحدة من آليات التعاون الدولي المبتكرة لاستكشاف وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وشركائها.



وأكدت أن مصر تتمتع ببيئة قوية لريادة الأعمال، إلى جانب قطاع التعهيد والتحول الرقمي الذي يمثل لنا محورًا مهمًا لتوفير فرص العمل للشباب، حيث تتميز ديموغرافية مصر بتنوع في عدد السكان وزيادة كبيرة في الشباب المؤهل لسوق العمل، موضحة أن التعهيد والتحول الرقمي يمثل مجالًا واعدًا للاستثمار في مصر.

وأشارت إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية التي تربط بين مختلف المحافظات لتسهيل التجارة والاستثمار، داعية القطاع الخاص من الدولتين لاستكشاف مجالات التعاون خاصة في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية وتصنيع الأغذية في ظل ما تتمتع به البلدان من فرص كبيرة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاستثمارات المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، ووجود مناطق صناعية للعديد من الدول من بينها الصين، داعية الجانب الأذري للعمل على استكشاف الفرص الواعدة المتاحة في المنطقة التي تعتبر بوابة إقليمية ودولية نحو زيادة الصادرات والعلاقات المشتركة.

و أوضحت التطور الإيجابي والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية المنفذة منذ مارس 2024، فضلًا عن الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي ونحو 5% في الربع الأخير من العام، بدعم قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، كما تنفذ الدولة سياسات مالية ونقدية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.