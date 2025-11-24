قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النقل والتنمية الأذري يؤكد أهمية زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع مصر

رشاد نباييف- وزير النقل الأذري
رشاد نباييف- وزير النقل الأذري
هاجر رزق

افتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الأذري، والمنعقد بالقاهرة ضمن أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأذربيجان، بحضور رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص خاصة بمجالات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، والبنية التحتية، والعقارات، والإنشاءات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والطاقة.

العلاقات المصرية الأذرية

وأكد وزير النقل والتنمية الرقمي الأذري، تقدير بلاده للعلاقات مع الدولة المصرية، وأنه من الضروري العمل المشترك على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة بين البلدين حتى تعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما فرصًا لتعظيم العلاقات خاصة في ظل ما يمتلكانه من فرص اقتصادية في قطاعات الزراعة والاستثمارات والصناعة وغيرها من المجالات.

واستعرض وزير النقل والتنمية الرقمي، الإمكانيات والفرص المتاحة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع الأدوية.

“المشاط” تفتتح المنتدى المصري الأذري

و افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الأذري، حيث أكدت ثقتها في أن الشراكة بين مصر وأذربيجان ستتعمق، مما يعزز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل، مضيفه أن التعاون بين البلدين سيتيح فرصًا جديدة ويعزز الجهود المشتركة لضمان مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لكلتا الدولتين.

وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد جمهورية أذربيجان برئاسة وزير النقل والتنمية الرقمية، وإلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، وكذلك وفد مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مشيرة إلى عمق العلاقات المصرية الأذرية والشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين البلدين، مشيرة إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات الأذرية في مصر وكذلك زيادة معدلات التبادل التجاري، فرغم وجود 35 شركة في قطاعات متنوعة خاصة السياحة، والخدمات، والصناعة، والبناء، والاتصالات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، تعمل في مصر إلا أنها لا تعكس حجم العلاقة بين البلدين والفرص الكبيرة المتاحة للقطاع الخاص.


وأكدت «المشاط» حرص مصر على تعميق التعاون مع أذربيجان في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع التركيز بشكل خاص على صناعات السيارات، والنسيج، والأسمنت، والمعدات الطبية، مشيرة إلى سعي مصر إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تعزز التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.

وذكرت أن اللجان المشتركة واحدة من آليات التعاون الدولي المبتكرة لاستكشاف وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وشركائها.


وأكدت أن مصر تتمتع ببيئة قوية لريادة الأعمال، إلى جانب قطاع التعهيد والتحول الرقمي الذي يمثل لنا محورًا مهمًا لتوفير فرص العمل للشباب، حيث تتميز ديموغرافية مصر بتنوع في عدد السكان وزيادة كبيرة في الشباب المؤهل لسوق العمل، موضحة أن التعهيد والتحول الرقمي يمثل مجالًا واعدًا للاستثمار في مصر.

وأشارت إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية التي تربط بين مختلف المحافظات لتسهيل التجارة والاستثمار، داعية القطاع الخاص من الدولتين لاستكشاف مجالات التعاون خاصة في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية وتصنيع الأغذية في ظل ما تتمتع به البلدان من فرص كبيرة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاستثمارات المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، ووجود مناطق صناعية للعديد من الدول من بينها الصين، داعية الجانب الأذري للعمل على استكشاف الفرص الواعدة المتاحة في المنطقة التي تعتبر بوابة إقليمية ودولية نحو زيادة الصادرات والعلاقات المشتركة.

و أوضحت التطور الإيجابي والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية المنفذة منذ مارس 2024، فضلًا عن الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي ونحو 5% في الربع الأخير من العام، بدعم قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، كما تنفذ الدولة سياسات مالية ونقدية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

منتدى الأعمال المصري الأذري مصر وأذربيجان الدكتورة رانيا المشاط العلاقات المصرية الأذرية القطاعات الصناعية صناعات السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد لجان قرى مركز السنطة خلال انتخابات مجلس النواب

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي البياضية ويثمن دعمهم ويؤكد استمرار جهود التنمية

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي البياضية ويثمن دعمهم ويؤكد استمرار جهود التنمية

الاب اندراوس فوزي مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية

ليك حرية الاختيار .. مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية أوائل المشاركين في الماراثون الانتخابي لاختيار مجلس النواب

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد