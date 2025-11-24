قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

انطلاق أعمال الندوة 29 لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية

رؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية
رؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية
الديب أبوعلي

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الندوة (29) لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

عقدت الندوة (29) برئاسة العميد بالبحرية التونسية كريم طاقة، رئيس وفد الجمهورية التونسية، وبحضور الوزير المفوض طارق عبدالسلام، مدير الإدارة العسكرية، إضافة إلى نخبة مميزة من الضباط رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (15) دولة، وكذلك المستشار محمد لامين الداه، عضو الإدارة العسكرية، لمناقشة وإقرار الدراسة، التي أعدها ممثلو رؤساء هيئات التدريب في اجتماعهم التمهيدي خلال شهر يوليو الماضي حول موضوع (دور التعلم الذاتي في تطوير القدرات المستقبلية للقوات المسلحة وتأثيرها على العمليات والتدريب).

وألقى الوزير المفوض طارق عبدالسلام، كلمة رحب فيها بالضباط أعضاء الوفود، ونقل لهم تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتمنياته بنجاح اجتماعهم، كما تقدم لهم بالتهنئة على حسن اختيارهم لموضوع الندوة، الذي يحظى بصبغة خاصة لأهميته، والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون والتنسيق العسكري في مجال تطوير ورفع الكفاءات العسكرية، والخروج بدراسة قيمة للقوات المسلحة العربية.

وأشار الوزير النفوض إلى أن المستوى الرفيع للمشاركين يعكس ما توليه قيادات القوات المسلحة العربية من اهتمام وإسهام بفعالية في توطيد أسس التعاون للعمل العربي المشترك من خلال التنسيق العسكري في مجال التعلم الذاتي لرفع كفاءات أفراد القوات المسلحة بالدول العربية.

كما ألقى العميد بالبحرية كريم طاقة، رئيس وفد الجمهورية التونسية، رئيس الاجتماع التمهيدي للندوة (29) كلمة تقدم من خلالها بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي – الإدارة العسكرية) وللوفود المشاركة على حضورهم، متمنياً لأعمالها النجاح والتوفيق.

وكان العميد كريم طاقة، قد تسلم الرئاسة من اللواء الركن صلاح راشد آل سعد، رئيس وفد مملكة البحرين، رئيس الندوة السابقة، بعد أن ألقى كلمة رحب فيها بالحضور وتمنى التوفيق للرئاسة ولأعضاء الوفود الماركة في الندوة.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية القوات المسلحة العربية القوات المسلحة أحمد أبو الغيط الوزير المفوض طارق عبدالسلام الإدارة العسكرية بالجامعة العربية الجامعة العربية القوات المسلحة البحرينية مملكة البحرين تونس

