إيران تدين اغتيال قيادي في حزب الله اللبناني بغارة إسرائيلية

أدانت إيران اغتيال هيثم الطباطبائي، القائد العسكري في حزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الأحد.

ايران تدين الاغتيال

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أنها تدين بشدة الاغتيال الجبان للقائد الكبير للمقاومة الإسلامية اللبنانية الشهيد هيثم علي طباطبائي ، في غارة جوية أودت أيضا بأربعة عناصر آخرين من حزب الله.

وأثار العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد موجة من المواقف المحلية والدولية الرافضة والمندّدة والمطالبة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية.

و قد أكد حزب الله استشهاد القيادي العسكري البارز هيثم الطباطبائي في الغارة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.