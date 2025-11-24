قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
تعزيز منظومة الدفاع الجوي.. جيش الاحتلال يستعد لرد حزب الله على مقتل الطباطبائي

هاجر رزق

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستعداد لما يُعرف بـ "جولة إضعاف" حزب الله، ويُكثّف الهجمات ضد تعاظم قوة الحزب وإعادة تأهيله، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

تعزيز منظومة الدفاع الجوي

وأعلنت الإذاعة أن الجيش قرّر تعزيز منظومة الدفاع الجوي في الشمال ورفع مستوى الجهوزية بشكل كبير.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بعد تقييمات الوضع، قدّر المختصون احتمالات عدة لردّ حزب الله، منها إطلاق رشقات صاروخية نحو الجبهة الداخلية، أو محاولة تسلل إلى داخل إسرائيل، أو نحو مواقع الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، أو تفعيل الحوثيين لعملية ضد إسرائيل، نظرًا لقرب هيثم الطباطبائي، الذي تم اغتياله، من الحوثيين.

وقال مصدر أمني إسرائيلي بأنه يمكن إضعاف حزب الله بشكل كبير لسنوات طويلة بقتال لأيام فقط. وأكد أن حكومة لبنان لن تقوم بمهمة إضعاف حزب الله، ولن ننتظر، مضيفا أنه إذا لم تُضعف إسرائيل حزب الله قبل نهاية العام، فسيفاجئ تل أبيب في التوقيت. وشدّد على أن جولة الإضعاف لحزب الله يجب أن تُنجز قبل نهاية العام.

واغتالت إسرائيل، أمس الأحد، القائد العسكري في حزب الله، هيثم الطباطبائي، في غارة جوية أوقعت خمسة قتلى، وفق السلطات اللبنانية. وتُعد هذه الضربة الخامسة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار قبل عام.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله الحوثيين إذاعة الجيش الإسرائيلي رشقات صاروخية

