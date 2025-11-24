تعزيز منظومة الدفاع الجوي.. جيش الاحتلال يستعد لرد حزب الله على مقتل الطباطبائي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستعداد لما يُعرف بـ "جولة إضعاف" حزب الله، ويُكثّف الهجمات ضد تعاظم قوة الحزب وإعادة تأهيله، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

تعزيز منظومة الدفاع الجوي

وأعلنت الإذاعة أن الجيش قرّر تعزيز منظومة الدفاع الجوي في الشمال ورفع مستوى الجهوزية بشكل كبير.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بعد تقييمات الوضع، قدّر المختصون احتمالات عدة لردّ حزب الله، منها إطلاق رشقات صاروخية نحو الجبهة الداخلية، أو محاولة تسلل إلى داخل إسرائيل، أو نحو مواقع الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، أو تفعيل الحوثيين لعملية ضد إسرائيل، نظرًا لقرب هيثم الطباطبائي، الذي تم اغتياله، من الحوثيين.

وقال مصدر أمني إسرائيلي بأنه يمكن إضعاف حزب الله بشكل كبير لسنوات طويلة بقتال لأيام فقط. وأكد أن حكومة لبنان لن تقوم بمهمة إضعاف حزب الله، ولن ننتظر، مضيفا أنه إذا لم تُضعف إسرائيل حزب الله قبل نهاية العام، فسيفاجئ تل أبيب في التوقيت. وشدّد على أن جولة الإضعاف لحزب الله يجب أن تُنجز قبل نهاية العام.

واغتالت إسرائيل، أمس الأحد، القائد العسكري في حزب الله، هيثم الطباطبائي، في غارة جوية أوقعت خمسة قتلى، وفق السلطات اللبنانية. وتُعد هذه الضربة الخامسة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار قبل عام.