الأنبا دانيال يلتقي المجلس الإقليمي لجنود مريم

التقى نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم. وذلك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق،

جاء ذلك على هامش الاجتماع نصف السنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المقام في الفترة من الخامس والعشرين، وحتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

مناقشة أحوال النشاط المريمي

ضم الوفد المريمي الأب هدية تامر، مرشد المجلس، والأخ سامح كمال، رئيس المجلس، والأخ فايز سكر، نائب رئيس المجلس، حيث قدم الوفد كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب النيافة، لدعمه للمؤتمر العام لأشبال اللجيوماريا السابق، والقادم بإجازة نصف العام، بدير درنكة، بأسيوط.

تضمن اللقاء أيضًا مناقشة أحوال النشاط المريمي إيبارشية بأسيوط، والتحديات المختلفة التي تواجهه، وزيادة التواصل، والتدعيم من الآباء الكهنة للنشاط المريمي بمختلف كنائس الإيبارشية.

ومن جانبه، قدم الأب المطران كلمات التشجيع لوفد المجلس الإقليمي لجنود مريم، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، كما أثنى نيافته على جميع المجهودات المبذولة، متنميًا للجميع رسالة مثمرة ومباركة.