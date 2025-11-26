12 ساعة دراسة يوميًا| الرئيس السيسي يضع خريطة جديدة لتأهيل الأئمة: استنارة حقيقية وتكوين عقل جامع |فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع حاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف الذين سينضمون إلى الأكاديمية العسكرية المصرية في دورة علمية تمتد لعامين، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن عدد ساعات الدراسة اليومية للدورة (من 10 إلى 12 ساعة) يفوق ما يتطلبه الحصول على درجة الدكتوراه، مما يؤهل المشاركين لنيل درجة أكاديمية رفيعة تتجاوز الدكتوراه.

تحقيق استنارة حقيقية

وأوضح الرئيس السيسي أن الهدف من الدورة هو تحقيق استنارة حقيقية، وإعداد علماء ربانيين مستنيرين يخدمون وطنهم، ويقفون ضد التخلف والتطرف والغث، مع التركيز على زيادة الفهم وبناء عقل جامع ومتميز.

وشدد الرئيس على أهمية اللغة العربية في فهم الدين فهمًا صحيحًا، مع إمكانية السعي لإتقان لغات أخرى، داعيًا الأئمة إلى أن يكونوا حراسًا للحرية، بما في ذلك حرية الاعتقاد، ومؤكدًا رفضه للتخريب والتمييز بأي صورة، مشيرًا إلى أنه يتابع بشكل شخصي ومباشر كل ما يحدث، بما في ذلك ما يجري داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.