الرئيس السيسي يشدد على معايير الانتقاء العادل داخل الأكاديمية العسكرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة على ما تحرص عليه الأكاديمية العسكرية المصرية من انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بها، وفق أعلى درجات الموضوعية والتجرد.

أحدث المعايير العلمية الدقيقة

وشدد الرئيس السيسي على تطبيق الأكاديمية أحدث المعايير العلمية الدقيقة داخل منظومة مميكنة بالكامل، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والإنصاف وتوفير فرص متكافئة لجميع المتقدمين، وصولاً إلى عملية انتقاء عادلة لأقصى حد ممكن.

وأشار إلى أن الأكاديمية تؤدي دورًا محوريًا في صياغة الشخصية المصرية وتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على المشاركة الفاعلة في جهود الدولة التنموية بخطى واثقة وسريعة، وهو ما يستلزم التدقيق الشديد في اختيار العناصر التي تنضم إليها.

برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة

كما أكد أن الأكاديمية تقدم برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة، إلى جانب تطبيق منظومة امتحانات واختبارات عادلة، لضمان وجود تقييم حقيقي يعكس قدرات وإمكانات المتقدمين بصورة دقيقة وموضوعية.