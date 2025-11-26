خارجية النواب: كلمة الرئيس السيسي تحدد المسار السياسي للمرحلة المقبلة

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال متابعته اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، تضمنت رسائل واضحة ترسم مسار المرحلة المقبلة، وتحدد ما تتوقعه الدولة من مؤسساتها السياسية والتشريعية والتنفيذية.

وأوضحت رزق الله، في بيان، أن حديث الرئيس عن الانتخابات جاء بصيغة أكثر صراحة وحسمًا، تعكس حرص الدولة على ضمان منافسة نزيهة تقوم على احترام القانون وإرادة الناخب، وهو ما يعزز ثقة الشارع في أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن الصوت الحر هو الحكم النهائي.

التأكيد على الإنجازات الوطنية ومسؤولية الدولة والمجتمع

وأشارت رزق الله إلى أن الرئيس خلال كلمته استعرض حجم الإنجازات الوطنية خلال السنوات الماضية ليس من باب الاستعراض، بل لتوضيح السياق الذي تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة اقتصادية وإقليمية، تحتاج إلى جهد مشترك بين المجتمع والدولة، مع التأكيد على أن تعزيز ما تم تحقيقه يتطلب خطوات أعمق في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت النائبة أن هذا التوجه يعكس إدراك القيادة بأن النجاح لا يعني توقف المسيرة، وأن الاستمرار في تطوير الدولة يحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف السياسية والمجتمعية.

ملف قانون الطفل: حماية الأجيال الصغيرة واجب وطني

وعن ملف قانون الطفل، قالت هناء أنيس رزق الله إن إشارة الرئيس لهذا الملف تعكس إدراك الدولة أن حماية الأطفال ليست مجرد بند تشريعي، بل مسؤولية مرتبطة بالأمن القومي والسلم المجتمعي، وأن أي تعديلات مقبلة يجب أن تكون شاملة، تربط بين الردع القانوني، ودور الأسرة، والمدرسة، وإعادة الاعتبار لمنظومة القيم التي تحمي الطفل من المخاطر الاجتماعية والسلوكية.

وأوضحت رزق الله أن هذا التوجه يؤكد حرص الدولة على بناء الإنسان المصري، وجعل الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال أولوية وطنية.

التحول الرقمي والميكنة: ضرورة لتعزيز الإنجاز والحد من الفساد

وأشارت النائبة إلى أن الرئيس أكد أهمية التحول الرقمي، وأن الربط الإلكتروني بين مؤسسات الدولة أصبح ضرورة وليس رفاهية، مشيرة إلى أن الميكنة الحقيقية لنظام الخدمات الحكومية ستسرع الإنجاز، وتقضي على مساحات الفساد، وتعيد ثقة المواطن في الجهاز الإداري.

وأضافت أن ذلك يتطلب إرادة تنفيذية قوية وتنسيقًا كاملاً بين الوزارات لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين.

تعزيز المشاركة الشعبية والسياسية ودور الأحزاب والبرلمان

وأوضحت رزق الله أن الدولة تتحرك بثبات، وأن المشاركة الشعبية والسياسية أصبحت جزءًا أساسيًا من معادلة القوة الوطنية، مؤكدة أن الأحزاب والبرلمان مطالبون بدور أكبر في دعم الاستقرار، وتوسيع مساحات الحوار، وتعزيز جودة الحياة لكل المصريين.

وقالت النائبة إن خطاب الرئيس يمثل خارطة طريق واضحة لجميع الأطراف السياسية، ويضع المسؤوليات أمام الجميع لضمان مستقبل أفضل ومؤسسات قوية.