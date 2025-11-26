أحمد موسى: الرئيس السيسي يوجّه بتعزيز أنظمة التعليم المميكنة في المؤسسات العسكرية |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُواصل الدفع نحو تطوير المنظومة التعليمية في مصر، لافتًا إلى أن الرئيس شدّد على أهمية تطبيق نظام مميكن شامل في العملية التعليمية والامتحانات داخل المؤسسات العسكرية والمدنية على حد سواء.



وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن التحركات الرئاسية تستهدف رفع جودة التعليم وتوفير بيئة حديثة تضمن أفضل مستوى للطلاب.



وأشار إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ معايير الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية العسكرية، بما يمنح أولياء الأمور الثقة في مستقبل أبنائهم.

