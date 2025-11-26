حديث من القلب .. أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية | فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى على زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية، قائلًا: الرئيس السيسي التقى الطلاب داخل الأكاديمية، والطلاب قاموا بطرح العديد من الأسئلة المهمة خلال حديثهم.







وأضاف خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي تحدث اليوم من القلب وأجاب على كل الأسئلة التي طرحت عليه اليوم بكل القوة والشفافية.

وأوضح أن الرئيس السيسي تحدّث عن الانتخابات وقراره الخاص بممارسات الانتخابات، متابعًا: الرئيس السيسي أكد أنه سوف يمنع أي إجراء خاطئ.

وشدّد على أن الرئيس السيسي أكد على أن ما حدث في الانتخابات كان هو رغبة الشعب المصري، والدولة تسعى دائمًا لتحقيق رغبة الشعب.