بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط برباعية أمام أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

خسر فريق ليفربول الإنجليزي برباعية مقابل هدف، من نظيره أيندهوفن، في إطار الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت رباعية أيندهوفن عن طريق إيفان بيريسيتش (ركلة جزاء) وجوس تيل وكوهيب دريوش (هدفين) في الدقائق 6، 56، 73، 90+1.

فيما جاء هدف ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 16.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى:ممارداشفيلي

خط الدفاع: سوبوسلاي، كوناتي، فان دايك، كيركيز

خط الوسط: جونز، جرافنبيرج، ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، إيكتيكي، جاكبو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز 12 برصيد 9 نقاط، فيما يأتي فريق ايندهوفن في المركز 14 برصيد 8 نقاط.