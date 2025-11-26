صلاح رابع لاعب يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع ليفربول قبل صدام آيندهوفن

يشهد المصري محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال مواجهة آيندهوفن الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل ليفربول ومشاركة صلاح



أعلن المدرب آرني سلوت عن التشكيل الأساسي لمواجهة آيندهوفن، ويتواجد محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية. وبذلك أصبح صلاح رابع لاعب فقط في تاريخ ليفربول يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع النادي، بعد جيمي كاراجر (150 مباراة)، وستيفن جيرارد (130 مباراة)، وسامي هيبيا (94 مباراة).



يسعى ليفربول لتحقيق الفوز اليوم لاستعادة الثقة والعودة إلى النتائج الإيجابية، وتعزيز فرصه في التأهل المباشر من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز العاشر برصيد 9 نقاط.