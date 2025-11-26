جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس العرب 2025 بقطر

يترقب عشاق كرة القدم العربية متابعة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف الدول العربية.

المجموعة الرابعة:

سيلعب منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق والبحرين والسودان، ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة.



ستنطلق كأس العرب يوم الإثنين 1 ديسمبر بمواجهتين، تجمع الأولى بين تونس وسوريا، فيما يلتقي في المباراة الثانية منتخب قطر، صاحب الأرض، مع فلسطين.

مباريات منتخب الجزائر:

الجزائر ضد السودان: الأربعاء 3 ديسمبر، الساعة 3 عصرًا بتوقيت قطر والسعودية، 2 ظهرًا بتوقيت مصر، على ستاد أحمد بن علي.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من كأس العرب أقيمت عام 2021 في قطر، وتوج فيها منتخب الجزائر باللقب، بينما احتل منتخب مصر المركز الرابع بعد الوصول إلى نصف النهائي.