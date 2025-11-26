أحمد شوبير يعلن موعد وضيف أولى حلقات برنامجه الجديد على النهار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد أول حلقات برنامجه الجديد "الناظر" على شاشة قناة النهار الفضائية، وكذلك الضيف المفاجأة التي سيظهر معه في أول حلقات البرنامج.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عودة الناظر.. انتظرونا بكرة الخميس الساعة 10.30 على النهار في أولى الحلقات وحوار ساخن مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم".

وقد رحل أحمد شوبير منذ نحو شهر عن قناة الأهلي بعدما ارتبط بعقد جديد مع قناة النهار لكنه لم يظهر تليفزيونيا منذ توقف برنامجه "حارس الأهلي".



كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النجم المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، يقترب بشكل كبير من الرحيل عن النادي، رغم استمرار النادي في محاولاته لإقناعه بالبقاء.



وينتهي عقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، في وقت تواصل فيه الإدارة محاولات تمديد عقده لضمان استمرار تواجده مع الفريق.