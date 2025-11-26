هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب باستقالته، لوزير الشباب والرياضة، خلال الفترة الماضية، على خلفية الأزمات المالية، التي يمر بها النادي.

استقاله إدارة الزمالك

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعيه صباح اليوم : "حد قالي إن مجلس الزمالك بالفعل تقدم باستقالته، إلا أن هذه الاستقالة قوبلت بالرفض مع الوعد بمساعدتهم، مشيرًا إلى أنه تم الرد عليها.. حاولوا تجدوا حلول وسنساعدكم".

يانيك فيريرا

وأكمل شوبير: "يانيك فيريرا تقدم بشكوى بسبب مستحقاته المالية، الاتفاق معه كان على أن 220 ألف دولار أن يحصل عليهم دفعة واحدة أو على شهرين ولكن المدرب انتظر في القاهرة 10 أيام ولكن لم يتم تحويل الفلوس، لذلك قرر السفر وتقديم الشكوى ضد النادي".

صلاح مصدق

وأشار إلى أن صلاح مصدق أصبح لاعبًا حرًا، كان من البداية قدم إنذارًا للزمالك بسبب مستحقاته، وكانت مدته 15 يومًا وإذا لم يحصل على مستحقاته سيكون من حقه فشخ عقده مع النادي من طرف واحد، وهو ما حدث، ولكن الأزمة إن اللاعب سيتجه لفيفا من أجل الحصول مستحقاته وسيحصل على حكم ضد النادي".

وأختتم شوبير: "تحدثت مع المسئولين في الزمالك، ولكن قالوا مش هنضرب الأرض تطلع فلوس، ولكن أنتم من تعاقدتم مع يانيك فيريرا وصلاح مصدق وميشالاك والكل أشاد بما فعلتوه من قبل ولكن الآن كل هذه المشاكل في عهدكم وعليكم التحرك من أجل حلها".