القنصل المصري يستقبل بعثة الزمالك في جوهانسبرج قبل مواجهة كايزر تشيفز

حرص عمر شعيب، قنصل مصر في جنوب أفريقيا، على التواجد في استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور وصولها لمطار جوهانسبرج، لتسهيل إجراءات دخولها.

ووجه كل من أحمد خالد حسانين، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وجون إدوارد، المدير الرياضي، الشكر للقنصل على مجهوداته.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات، ومن المقرر أن تمكث البعثة ترانزيت لمدة ساعتين في مطار جوهانسبرج قبل أن تستقل طائرة أخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة اليوم، الأربعاء، في جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.