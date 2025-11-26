برشلونة يستهدف جوليان ألفاريز لتعويض ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية 2026

يستعد نادي برشلونة الإسباني لدخول سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 بهدف التعاقد مع مهاجم جديد، ويرتبط اسم جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين، بقوة للانضمام إلى صفوف البلوجرانا.

ويحظى ألفاريز بطل كأس العالم 2022 بإعجاب إدارة برشلونة، حيث يعتبرونه الخيار الأنسب لخلافة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويعد ألفاريز المرشح المفضل لرئيس النادي خوان لابورتا ليكون "مهاجم المستقبل" للنادي الكتالوني.



من جهته، أغلق إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، الباب أمام أي احتمالات لرحيل ألفاريز العام المقبل، مؤكداً التزام اللاعب بعقده مع النادي. وقال سيريزو، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو":

"جوليان لاعب نرغب في بقائه، وهو ملتزم معنا بعقده، ولسنا منفتحين على التفاوض بشأنه أو أي لاعب آخر."

"لقد قضى معنا عاماً واحداً، ولا يزال أمامه خمسة أو ستة عقود أخرى، فما الذي يحتاجه أكثر من ذلك؟"

وأضاف سيريزو أن النادي لن يبيع أي لاعب لا يرغب في الرحيل بنفسه، مؤكدًا أن ألفاريز يرغب في البقاء مع أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي.