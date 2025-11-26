هالاند: ميسي ورونالدو كسرا الأرقام القياسية.. ولا أريد مقارنتي بهما

قال اللاعب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، إنه لا يحب أن تتم مقارنته بالأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، منوها بطول مسيرتهما الاستثنائية التي تتجاوز مسيرته الحالية بكثير.

وأضاف هالاند - وفق موقع "تريبونا" اليوم /الأربعاء/ - "أعتقد أن ميسي ورونالدو يجب أن يصنفا في فئة خاصة؛ نظراً لكل ما حققاه خلال 15 عاماً على أعلى مستوى".

وتابع: "لا أحد يقترب مما فعلاه، من حيث المنافسة، والأهداف التي سجلوها، والبطولات التي فازوا بها، والأرقام القياسية التي كسراها، كلاهما.. لهذا السبب لا أريد أن تتم مقارنتي بهما".