مشاهد غير معتادة في نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025

أظهر الحصر العددي النهائي لانتخابات مجلس النواب، التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء، مجموعة من الظواهر الانتخابية اللافتة التي تختلف عن المشهد التقليدي الذي اعتدنا عليه في الدورات السابقة، أبرزها تفوق واضح للمستقلين مقابل تراجع لافت لعدد من الأحزاب السياسية في عدة دوائر.

تفوق المستقلين

في الدائرة السابعة بالشرقية (فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر) أسفر الحصر العددي عن صعود خمسة مرشحين مستقلين لجولة الإعادة إلى جانب مرشح واحد فقط من حزب مستقبل وطن، في مؤشر يعكس تغييرا في توجهات الناخبين داخل الدائرة.

وفي دائرة ديرب نجم، كشفت النتائج عن جولة إعادة بين مرشح واحد لحزب مستقبل وطن وثلاثة مرشحين مستقلين

وشهدت دائرة ميت غمر بالدقهلية نتيجة استثنائية، حيث جاءت جولة الإعادة بين أربعة مستقلين دون وجود أي مرشح حزبي، بينما دخلت دائرة المنصورة جولة الإعادة بأربعة مرشحين، بينهم ثلاثة مستقيلن ومرشح واحد فقط من مستقبل وطن.

مرشحون من المعارضة يحسمون من الجولة الأولى

أسفرت الجولة الأولى عن فوز عدد من المرشحين المحسوبين على المعارضة دون الحاجة إلى خوض الإعادة من بينهم:

ضياء الدين داود – مستقل – دمياط

عبد المنعم إمام – حزب العدل – التجمع والشروق

أحمد الفرغلي – مستقل – بورسعيد

إسلام قرطام – حزب المحافظين – البساتين

صعود اشباب اللافت في الانتخابات

وكان للشباب حضور قوي هذا العام إذ تمكن عدد منهم من حسم مقاعدهم من الجولة الأولى.

وفاز الشاب أحمد علي في دائرة المرج بالقاهرة، كما حسم أحمد الفرغلي في بورسعيد، وحقق أكمل قرطام تقدم ملحوظ في دائرة دار السلام والبساتين.