برلماني يشيد بتوجهات مصر والجزائر لتعزيز التعاون الاقتصادي

أشاد النائب محمود عصام بتصريحات الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار، والتي أكد فيها حرص مصر على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الجزائر، مشيرا إلى أن الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار يمثل خطوة استراتيجية على طريق التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي.

وأكد عصام في تصريحات خاصة أن العلاقات بين مصر والجزائر تستند إلى قاعدة راسخة من التاريخ المشترك، والثقة السياسية، والرؤية الواضحة نحو مستقبل اقتصادي أكثر تكاملا، موضخا أن الاستثمارات المصرية في الجزائر التي تجاوزت 5.7 مليار دولار، تعكس قوة الحضور المصري في السوق الجزائري وعمق الشراكة بين البلدين.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعات المنظمة للاستثمار خلقت مناخ تنافسي قادر على جذب الشراكات الإقليمية الكبرى، ومنها الشراكة المصرية الجزائرية.