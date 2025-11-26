قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"فيتو رئاسي".. الرئيس السيسي يكشف سر اعتراضه على بعض ممارسات انتخابات النواب
عاشور: التعليم الأخضر هو مفتاح التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمانية: العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية نموذج للتعاون العربي

محمد الشعراوي

أعربت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن ترحيبها بالتوجهات الإيجابية التي أعلنها وزير الاستثمار بشأن مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، مؤكدة أن حجم التعاون القائم يعكس إرادة سياسية قوية للبلدين في بناء شراكات اقتصادية مستدامة.

وقالت سليم في تصريحات خاصة إن إعلان الوزير وصول الاستثمارات المصرية في الجزائر إلى 5.7 مليار دولار يعكس الثقة المتبادلة وحرص الشركات المصرية على التواجد في السوق الجزائري.

وأكدت أن سعي الدولتين للوصول بالتبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة هو هدف واقعي وطموح، خصوصا في ظل الاتفاقيات الإقليمية المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة القارية الإفريقية التي توفر أرضية قوية لتعزيز التعاون التجاري.

وشددت النائبة فاطمة سليم على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لإزالة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة ما يتعلق بإجراءات التأشيرات، وتنظيم استقدام العمالة، ومراجعة الرسوم المؤثرة على حركة التجارة، معتبرة أن هذه الخطوات ستدعم بناء بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين من الجانبين.

واختتمت بتأكيدها أن العلاقات المصرية الجزائرية تمثل نموذجا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

