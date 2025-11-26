برلمانية: تطوير صناعة التمور المصرية يعزز النمو الاقتصادي ويدعم صغار المزارعين

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشاركة مصر في اجتماعات المجلس الدولي للتمور ومعرض عالم التمور بالرياض خطوة محورية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مؤكدة أن ذلك يساهم في رفع القيمة المضافة للتمور وتحقيق مردود اقتصادي أكبر للقطاع الزراعي المصري.

وأضافت الكسان لـ صدي البلد أن تطوير صناعة التمور لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يشمل تحسين الجودة، وتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع، وتوفير حلول عملية لمكافحة الآفات الزراعية، وهو ما يعزز القدرة التصديرية للمنتج المصري ويجعلها منافسًا قويًا في الأسواق الدولية.

وأوضحت أن دعم صغار المزارعين وتوفير برامج تدريبية وفنية لهم يعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وزيادة الدخل القومي، مشيرة إلى أن فتح أسواق جديدة للتمور المصرية سيخلق فرص عمل إضافية ويسهم في توسيع قاعدة التوظيف في المناطق الريفية المرتبطة بزراعة النخيل.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة للنهوض بالزراعة التصديرية وتعظيم الموارد الاقتصادية، ووضع مصر في موقع ريادي على مستوى صناعة التمور عالميًا، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم المزارعين وتنمية الاقتصاد الوطني.