طريقة عمل أرز بلبن بالتمر.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز بلبن بالتمر فهو من الحلويات الشهية و اللذيذة، فيمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

مقادير أرز بلبن بالتمر



● نص كوب أرز مسلوق

● لتر حليب

● تمراية منقوعة في ماء مغلي

● ٢ كيس فانيلا

● حليب بودرة

● قرفة

● رشة حبهان

● نشا

للتزين

● صوص كراميل

● مكسرات مشكلة



طريقة تحضير أرز بلبن بالتمر



يسخن الحليب مع التوابل والفانيليا

يخفق التمر بالهاند بلندر ويضاف التمر ونقلب

يخفق النشا مع قليل من الحليب على البارد ثم يضاف إلى المزيج

يترك على نار هادئة مع التقليب حتى يغلظ القوام

يغرف ويترك ليبرد تماما

يزين بالصوص والمكسرات