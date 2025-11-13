بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

قدم الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
مقادير طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:
لتحضير البطاطا:
1 كجم بطاطا حلوة
2 ملعقة كبيرة زبدة
3 ملاعق كبيرة سكر
لتحضير البشاميل:
2 ملعقة كبيرة زبدة
3 ملاعق كبيرة دقيق
2 كوب حليب
4معلاق سكر
طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:
ـ تحضير البطاطا: قشري البطاطا وقطعيها إلى شرائح متوسطة السماكة.
ـ اسلقي البطاطا في كوب ماء مغلي مع السكرحتى تصبح طرية قليلاً (حوالي 10 دقائق).
اهرسى البطاطا جيدا
ـ تحضير البشاميل: في قدر على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة.
ـ أضيفي الدقيق، وقلّبي حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبياً خفيفاً.
ـ أضيفي الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر لتجنب تكتل الخليط.
ـ أضيفي الكريمة (اختياري)، استمري في التحريك حتى يتماسك الخليط.
ـ التجميع والخبز: صبي البشاميل فوق البطاطا في الصينية بحيث تغطيها بالكامل.
ـ رشي المكسرات المفرومة على الوجه (اختياري).
ـ أدخلي الصينية إلى فرن مُسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.