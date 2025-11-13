قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

رنا عصمت

قدم الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

 

مقادير طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:

لتحضير البطاطا:

1 كجم بطاطا حلوة

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة سكر

لتحضير البشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

2 كوب حليب

4معلاق سكر

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:

ـ تحضير البطاطا: قشري البطاطا وقطعيها إلى شرائح متوسطة السماكة.

ـ اسلقي البطاطا في كوب ماء مغلي مع السكرحتى تصبح طرية قليلاً (حوالي 10 دقائق).

اهرسى البطاطا جيدا

ـ تحضير البشاميل: في قدر على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة.

ـ أضيفي الدقيق، وقلّبي حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبياً خفيفاً.

ـ أضيفي الحليب تدريجياً مع التحريك المستمر لتجنب تكتل الخليط.

ـ أضيفي الكريمة (اختياري)، استمري في التحريك حتى يتماسك الخليط.

ـ التجميع والخبز: صبي البشاميل فوق البطاطا في الصينية بحيث تغطيها بالكامل.

ـ رشي المكسرات المفرومة على الوجه (اختياري).

ـ أدخلي الصينية إلى فرن مُسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.

طريقة عمل البطاطا بالباشميل البطاطا البطاطا بالباشميل

