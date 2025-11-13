طريقة عمل كبدة ومخ بانيه..أحلى من المحلات

كبدة ومخ بانيه من الأكلات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها كثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كبدة ومخ بانيه في البيت.

مقادير كبدة ومخ بانيه



● مخ وكبدة

● بصل صحيح

● جزر صحيح

● ورق لورا

● ثوم فصوص

● قرفه عيدان

● شرائح ليمون

● ثوم

● كمون كزبرة

● جافه

● فلفل اسود

● ملح

● ماء

● دقيق

● ملح

● فلفل اسود

● كركم

● زيت للقلي

للتقديم

● عيش بلدي

● طرشي بلدي

● جرجير بصل أحمر

● بطاطس محمرة

سلطة طحينة:

● طحينة

● بقدونس مفروم

● دقة

● ماء



طريقة تحضير كبدة ومخ بانيه



في وعاء يسلق المخ والكبدة مع البصل و الجزر و ورق اللورا و الثوم و القرفة و شرائح الليمون

ثم يترك حتى يبرد و يقطع لقطع ثم يبدر بالدقيق و الكركم و الملح و الفلفل و الكمون و الكزبرة

و يحمر في زيت غزير

و يقدم