طريقة عمل كبدة ومخ بانيه..أحلى من المحلات

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كبدة ومخ بانيه
هاجر هانئ

كبدة ومخ بانيه من الأكلات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها كثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كبدة ومخ بانيه في البيت.

مقادير كبدة ومخ بانيه


● مخ وكبدة

● بصل صحيح

● جزر صحيح

● ورق لورا

● ثوم فصوص

● قرفه عيدان

● شرائح ليمون

● ثوم

● كمون كزبرة

● جافه

● فلفل اسود

● ملح

● ماء

● دقيق

● ملح

● فلفل اسود

● كركم

● زيت للقلي

للتقديم
● عيش بلدي
● طرشي بلدي
● جرجير بصل أحمر
● بطاطس محمرة
سلطة طحينة:
● طحينة
● بقدونس مفروم
● دقة
● ماء

 


طريقة تحضير كبدة ومخ بانيه


في وعاء يسلق المخ والكبدة مع البصل و الجزر و ورق اللورا و الثوم و القرفة و شرائح الليمون
ثم يترك حتى يبرد و يقطع لقطع ثم يبدر بالدقيق و الكركم و الملح و الفلفل و الكمون و الكزبرة
و يحمر في زيت غزير
و يقدم

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
