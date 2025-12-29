قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصدر أمني ينفي تبعية أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ لجهات أمنية

مصطفى الرماح

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من أفراد الأمن يرتدون الملابس الأميرية حال تواجدهم لتأمين حفل خاص داخل إحدى الفيلات بكفر الشيخ، والزعم بتبعيتهم لجهات أمنية.

وأكد المصدر أن التحريات أسفرت عن أن أفراد الأمن المشار إليهم تابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة "مصرح لها بمزاولة أعمال حراسة المنشأة بالداخل فقط"، ومخالفة القائمين عليها شروط الترخيص وعدم إلتزامهم بالزى المصرح به، وأمكن ضبط القائم على إدارتها وبرفقته إثنين من أفراد الأمن، وبحوزتهم (مجموعة من الملابس تشبه الملابس الأميرية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الشركة والقائمين عليها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

