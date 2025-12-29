مصدر أمني ينفي تبعية أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ لجهات أمنية

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من أفراد الأمن يرتدون الملابس الأميرية حال تواجدهم لتأمين حفل خاص داخل إحدى الفيلات بكفر الشيخ، والزعم بتبعيتهم لجهات أمنية.

وأكد المصدر أن التحريات أسفرت عن أن أفراد الأمن المشار إليهم تابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة "مصرح لها بمزاولة أعمال حراسة المنشأة بالداخل فقط"، ومخالفة القائمين عليها شروط الترخيص وعدم إلتزامهم بالزى المصرح به، وأمكن ضبط القائم على إدارتها وبرفقته إثنين من أفراد الأمن، وبحوزتهم (مجموعة من الملابس تشبه الملابس الأميرية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الشركة والقائمين عليها.