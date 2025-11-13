ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر يوميًا؟

تناول الجزر له العديد من الفوائد للجسم، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لكن الإفراط فيه قد يسبب بعض الأعراض الجانبية. إليك ما يحدث عند تناول الجزر
فوائد تناول الجزر:
تحسين النظر:
يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A و«البيتا كاروتين»، وهي عناصر تساعد على تقوية النظر والوقاية من العمى الليلي.
تعزيز المناعة:
الجزر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة.
تحسين صحة البشرة:
يساعد فيتامين A على تجديد خلايا الجلد ويحافظ على نضارة البشرة ويقلل من ظهور الحبوب.
دعم صحة القلب:
الألياف والبوتاسيوم في الجزر تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار.
تحسين الهضم:
يحتوي على كمية جيدة من الألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.
خفض خطر الإصابة بالسرطان:
مضادات الأكسدة في الجزر (خصوصًا الكاروتينات) تساعد في تقليل خطر بعض أنواع السرطان.