وائل القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مشاركة لاعبي البدلاء في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا كانت خطوة إيجابية من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال القباني، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»: «حسام حسن أراد منح بعض اللاعبين راحة خوفًا من الإصابات، بالإضافة إلى حصول البعض على إنذارات، وأنا أحترم وجهة نظره بخوض اللقاء بالبدلاء».

وأضاف: «مشاركة 26 لاعبًا في قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا ستمنحهم الثقة، وأنا مع حسام حسن في هذا القرار».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن البعض يرى أن تغيير الفريق بالكامل خطوة غير صحيحة، مؤكدًا أن انسجام اللاعبين الأساسيين مع البدلاء سيكون مهمًا عند العودة للتشكيلة الرئيسية.

وأشار القباني إلى أن هناك أكثر من لاعب قدم أداءً مميزًا أمام أنجولا، من بينهم مهند لاشين وحسام عبدالمجيد.

كما شدد وائل القباني على أهمية اعتماد منتخب مصر على طريقة 3-4-3 في اللعب، خاصة في ظل المعاناة التي تواجهها الفراعنة في خط الدفاع خلال البطولة.