قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دعاء اليوم العاشر من رجب؟.. 3 أدعية تقر عينك وتغنيك عن سؤال غيرك
تيسيراً على الركاب.. "السكة الحديد" تطلق مركز خدمة العملاء الصوتية للحجز والاستعلام الآلي
الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد
أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة
هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة
نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT
كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وائل القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة

حسام حسن
حسام حسن
إسراء أشرف

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مشاركة لاعبي البدلاء في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا كانت خطوة إيجابية من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال القباني، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»: «حسام حسن أراد منح بعض اللاعبين راحة خوفًا من الإصابات، بالإضافة إلى حصول البعض على إنذارات، وأنا أحترم وجهة نظره بخوض اللقاء بالبدلاء».

وأضاف: «مشاركة 26 لاعبًا في قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا ستمنحهم الثقة، وأنا مع حسام حسن في هذا القرار».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن البعض يرى أن تغيير الفريق بالكامل خطوة غير صحيحة، مؤكدًا أن انسجام اللاعبين الأساسيين مع البدلاء سيكون مهمًا عند العودة للتشكيلة الرئيسية.

وأشار القباني إلى أن هناك أكثر من لاعب قدم أداءً مميزًا أمام أنجولا، من بينهم مهند لاشين وحسام عبدالمجيد.

كما شدد وائل القباني على أهمية اعتماد منتخب مصر على طريقة 3-4-3 في اللعب، خاصة في ظل المعاناة التي تواجهها الفراعنة في خط الدفاع خلال البطولة.

وائل القباني حسام حسن منتخب مصر أنجولا كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

صورة أرشيفية

موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي |ماذا قررت التعليم؟

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر الوطني

إصابة خطيرة وهدف ضائع وإنذارين.. ملخص الشوط الأول لـ مباراة مصر وأنجولا

ترشيحاتنا

مها الصغير

سوء فهم وحبس شهر… القصة الكاملة لأزمة مها الصغير

المخرج داوود عبد السيد

أزمة حادة في وظائف الكلى.. اللحظات الأخيرة في حياة المخرج داود عبد السيد

حواس الإنسان

أسرار تكشف للمرة الأولى.. وداعًا للحواس الخمس التي يملكها الإنسان

بالصور

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

حصاد 2025.. أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام
حصاد 2025: أجمل ملكات الجمال العربيات الفائزات باللقب هذا العام

سوبارو تكشف ملامح مشاركتها في معرض طوكيو 2026

سوبارو
سوبارو
سوبارو

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد